Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Кличко – Рейтинг
Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко, меньше всего – министру здравоохранения Максиму Степанову и премьеру Денису Шмыгалю.
Источник: результаты опроса "Рейтинга", проведенного 6-8 февраля
Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%".
Детали: Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют – 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.
Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, еще 33% не знают его.
Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%.
Сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%.
Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%.
Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.
Руководителю МОЗ Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33% (не знают такого – 51%). Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, а треть не слышали о таком.
Исследование проходило с 6 по 8 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Предыстория:
- Согласно последнему опросу "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову (32% доверяют, 53% не доверяют) и президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%), а меньше всего – министру МВД Арсену Авакову (соответственно 12% и 76%).
- В рейтинге доверия "Центра Разумкова" не было мэра Киева Виталия Кличко.