Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Кличко – Рейтинг

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко, меньше всего – министру здравоохранения Максиму Степанову и премьеру Денису Шмыгалю.

Источник: результаты опроса "Рейтинга", проведенного 6-8 февраля

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%".

Детали: Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют – 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, еще 33% не знают его.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%.

Сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%.

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.

Руководителю МОЗ Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33% (не знают такого – 51%). Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, а треть не слышали о таком.

Исследование проходило с 6 по 8 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Предыстория: