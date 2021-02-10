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Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Кличко – Рейтинг

Среда, 10 февраля 2021, 12:19
Фото КГГА

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко, меньше всего – министру здравоохранения Максиму Степанову и премьеру Денису Шмыгалю.

Источник: результаты опроса "Рейтинга", проведенного 6-8 февраля

Дословно: "Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют – 58%". 

 

Детали: Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют – 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют – 58%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют – 37%, еще 33% не знают его.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют – 72%.

Сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 56%.

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют – 74%.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют – 66%.

Руководителю МОЗ Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют – 33% (не знают такого – 51%). Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют – 54%, а треть не слышали о таком.

Исследование проходило с 6 по 8 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.    

Предыстория:

  • Согласно последнему опросу "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову (32% доверяют, 53% не доверяют) и президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%), а меньше всего – министру МВД Арсену Авакову (соответственно 12% и 76%).
  • В рейтинге доверия "Центра Разумкова" не было мэра Киева Виталия Кличко.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВиталий Кличкосоциология


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