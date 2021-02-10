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Нацкорпус заявляє, що заблокував у Києві "базу тітушок" ОПЗЖ

Середа, 10 лютого 2021, 16:02
Нацкорпус заявляє, що заблокував у Києві базу тітушок ОПЗЖ

Представники Нацкорпусу заблокували у Києві групу представників руху "Патриоты за Жизнь".

Джерело: Повідомлення у Facebook-групі Київ Оперативний, Телеграм-канал Нацкорпусу, Поліція Києва

Деталі: Нацкорпус стверджує, що за адресою Тверський тупик, 3 заблокував "базу бойовиків Киви-Медведчука, які готувались до провокацій в столиці".

Також там вказується, що представники Нацкорпусу "затримали одного з бригадирів тітушок ОПЗЖ".

На місце вже прибули правоохоронці, вони розділили сторони конфлікту і заблокованих молодиків почали виводити в автозаки.

Пізніше в поліції заявили, що у Печерському районі столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

Представники руху "Патриоты за Жизнь", які опинилися заблоковані за парканом, пропонували представникам Нацкорпусу вийти на ринг по одинці.

Дослівно: "За його словами, тітушки, зокрема брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ, ініційованих на підтримку закритих рішенням РНБО проросійських телеканалів.

У чоловіка активісти знайшли дозвіл на зброю та зошит із записами, де, зокрема, згадується "ОПЗЖ", зазначені розцінки за роботу (10 тис грн. в місяць)".

Українська правда

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Теми: націоналістиКиївОПЗЖ
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