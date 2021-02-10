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Нацкорпус заявляет, что заблокировал в Киеве "базу титушок" ОПЗЖ

Среда, 10 февраля 2021, 17:02

Представители Нацкорпуса заблокировали в Киеве группу представителей движения "Патриоты за Жизнь".

Источник: Сообщение в Facebook-группе Киев Оперативный, Телеграмм канал Нацкорпуса, полиция Киева

Детали: Нацкорпус утверждает, что по адресу Тверской тупик, 3 заблокировал "базу боевиков Кивы-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице".

На место уже прибыли правоохранители, они разделили стороны конфликта и заблокированных парней начали выводить в автозаки.

Позже в полиции заявили, что в Печерском районе столицы начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлением) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Заблокипрванные представители движения "Патриоты за Жизнь" предлагали представителям Нацкорпусу выйти на ринг в одиночку.

Также указывается, что представители Нацкорпуса "задержали одного из бригадиров титушок ОПЗЖ".

Дословно: "По его словам, титушки, в частности участвовали в проплаченных митингах ОПЗЖ, инициированных в поддержку закрытых решением СНБО пророссийских телеканалов.

У мужчины активисты нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается "ОПЗЖ", указанные расценки за работу (10 тыс грн. В месяц)".

Темы: националистыКиевОПЗЖ


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