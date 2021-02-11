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Війна на сході України: окупаційні війська Росії продовжують обстріли, один боєць отримав поранення

Четвер, 11 лютого 2021, 06:30
Війна на сході України: окупаційні війська Росії продовжують обстріли, один боєць отримав поранення

Російсько-окупаційні війська на сході України продовжують обстрілювати позиції української армії з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета. 

Біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. 

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Теми: ООС
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