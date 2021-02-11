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Война на востоке Украины: оккупационные войска России продолжают обстрелы, один боец ​​получил ранения

Четверг, 11 февраля 2021, 07:30

Российско-оккупационные войска на востоке Украины продолжают обстреливать позиции украинской армии из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник неоднократно вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Верхнеторецком - с станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

У населенного пункта Золотое-4, русско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООС


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