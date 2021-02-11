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МОЗ заявляє, що “Медзакупівлі” зірвали закупівлі на мільярд, але вихід уже є

Четвер, 11 лютого 2021, 10:13

Міністерство охорони здоров'я звинувачує держпідприємство "Медичні закупівлі" у зриві закупівель ліків та медвиробів на суму 950 мільйонів гривень. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу

Пряма мова: "Від початку року Міністерство охорони здоров'я фактично цілодобово працювало над вирішенням серйозної проблеми, що виникла внаслідок численних зривів закупівель, які допустило державне підприємство "Медичні закупівлі України". 

Сьогодні я можу, нарешті, сказати, що ми знайшли всі необхідні рішення, як компенсувати щонайменше головні напрямки по дефіциту лікарських засобів та медичних виробів, що утворилися внаслідок безвідповідальної роботи підприємства.

Вважаємо, що відповідальний за колосальні втрати у майже мільярд гривень керівник ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов. 

Загалом Міністерство охорони здоров'я визнало роботу державного підприємства "Медичні закупівлі" у 2020 році неефективною. 

Наприкінці 2020 року виявилося, що згадане підприємство зірвало закупівель на суму 949,7 мільйонів гривень із доведених до них 5 мільярдів 982 мільйонів гривень. Із доведених 483 позицій 108 було не закуплено і зірвано. Зазначена сума як невиконана у межах бюджетного року повернулася до загального фонду державного бюджету".

Деталі: Шаталова додала, що "не виконано закупівлі за дуже важливими напрямками, де лікування повинно бути безперервним". Це дитяча і доросла онкологія, серцево-судинні захворювання тощо.

За її словами, ДП не лише не закупило необхідне, а "не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції" за низкою напрямків, чим поставило під загрозу пацієнтів, зокрема, 117 тисяч осіб із ВІЛ. 

Шаталова додала, що "Медзакупівлі" також зірвало закупівлі 48 ангіографічних рентгенівських систем на понад 1 мільярд гривень та 110 автомобілів "екстреної швидкої медичної допомоги" на суму 191 мільйон гривень. 

МОЗ заявило, що вирішило проблему: ліки закуплять на залишки коштів від міжнародних організацій.

Шаталова стверджує, що МОЗ завжди оперативно реагує на листи ДП "Медичні закупівлі", але з кінця минулого року міністерство стало "ціллю для брудних інформаційних атак, брехні, перекручень, фальсифікацій та маніпуляцій".

За її словами, у МОЗ 4 січня отримали звіт від Держказначейства – і мали "шок". 

Шаталова висловила думку, що "службову недбалість підприємства" мають оцінити правоохоронці, а в ДП "Медзакупівлі" має з'явитися наглядова рада.

Передісторія:

  • На початку січня керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив, що МОЗ не погоджує закупівлю вакцин.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів, що Жумаділов "підриває репутацію України на міжнародній арені", і повідомив, що вакцини проти COVID-19 МОЗ замовлятиме безпосередньо у виробників.
  • Згодом ГО "Пацієнти України" повідомила, що вакцину проти коронавірусу іноземного виробництва купуватимуть через українську компанію-посередника "Лекхім". 
  • МОЗ віддало перевагу міжнародній організації "Crown Agents" для закупівлі вакцини проти COVID-19, хоча та бере від 4,5% до 5% за послуги.
  • 10 лютого стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю вакцин проти коронавірусу.

Олена Рощенко, УП
Теми: держзакупівлімедицинаМОЗ


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