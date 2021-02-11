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МОЗ заявляет, что "Медзакупки" сорвали закупки на миллиард, но выход уже есть

Четверг, 11 февраля 2021, 10:13

Министерство здравоохранения обвиняет госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен.

Источник: заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге

Прямая речь: "С начала года Министерство здравоохранения фактически круглосуточно работало над решением серьезной проблемы, которая возникла в результате многочисленных срывов закупок, допущенных государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

Сегодня я могу, наконец, сказать, что мы нашли все необходимые решения, как компенсировать хотя бы основные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий, образовавшемуся в результате безответственной работы предприятия.

Считаем, что ответственен за колоссальные потери почти миллиард гривен руководитель ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

В целом Министерство здравоохранения признало работу государственного предприятия "Медицинские закупки" в 2020 году неэффективной.

В конце 2020 года оказалось, что упомянутое предприятие сорвало закупок на сумму 949,7 миллионов гривен из доведенных до них 5 миллиардов 982 миллионов гривен. Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. Указанная сумма как невыполненная в рамках бюджетного года вернулась в общий фонд государственного бюджета".

Детали: Шаталова добавила, что "не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным". Это детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное.

По ее словам, ГП не только не закупило необходимое, а и "не удосужилось вовремя осуществить финансовые операции" по ряду направлений, чем поставило под угрозу пациентов, в частности, 117 тысяч человек с ВИЧ.

Шаталова добавила, что "Медзакупки" ("Медзакупівлі") также сорвали закупки 48 ангиографических рентгеновских систем на более чем 1 миллиард гривен и 110 автомобилей "экстренной скорой медицинской помощи" на сумму 191 миллион гривен.

Минздрав заявил, что решил проблему: лекарства закупят на остатки средств от международных организаций.

Шаталова утверждает, что Минздрав всегда оперативно реагирует на письма ГП "Медицинские закупки", но с конца прошлого года министерство стало "целью для грязных информационных атак, лжи, искажений, фальсификаций и манипуляций".

По ее словам, Минздрав 4 января получил отчет от Госказначейства – и был в "шоке".

Шаталова высказала мнение, что "служебную халатность предприятия" должны оценить правоохранители, а у ГП "Медзакупки" должен появиться наблюдательный совет.

Предыстория:

  • В начале января руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав не согласовывает закупку вакцин.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что Жумадилов "подрывает репутацию Украины на международной арене", и сообщил, что вакцины против COVID-19 МОЗ будет заказывать непосредственно у производителей.
  • Позже ОО "Пациенты Украины" сообщила, что вакцину против коронавируса иностранного производства будут покупать через украинскую компанию-посредника "Лекхим".
  • МОЗ предпочло международную организацию "Crown Agents" для закупки вакцины против COVID-19, хотя та берет от 4,5% до 5% за услуги.
  • 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: госзакупкимедицинаМинздрав


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