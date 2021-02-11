Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ заявляет, что "Медзакупки" сорвали закупки на миллиард, но выход уже есть

Четверг, 11 февраля 2021, 09:13
МОЗ заявляет, что Медзакупки сорвали закупки на миллиард, но выход уже есть

Министерство здравоохранения обвиняет госпредприятие "Медицинские закупки" в срыве закупок лекарств и медизделий на сумму 950 миллионов гривен.

Источник: заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге

Прямая речь: "С начала года Министерство здравоохранения фактически круглосуточно работало над решением серьезной проблемы, которая возникла в результате многочисленных срывов закупок, допущенных государственным предприятием "Медицинские закупки Украины".

Сегодня я могу, наконец, сказать, что мы нашли все необходимые решения, как компенсировать хотя бы основные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий, образовавшемуся в результате безответственной работы предприятия.

Считаем, что ответственен за колоссальные потери почти миллиард гривен руководитель ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

В целом Министерство здравоохранения признало работу государственного предприятия "Медицинские закупки" в 2020 году неэффективной.

В конце 2020 года оказалось, что упомянутое предприятие сорвало закупок на сумму 949,7 миллионов гривен из доведенных до них 5 миллиардов 982 миллионов гривен. Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. Указанная сумма как невыполненная в рамках бюджетного года вернулась в общий фонд государственного бюджета".

Детали: Шаталова добавила, что "не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным". Это детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное.

По ее словам, ГП не только не закупило необходимое, а и "не удосужилось вовремя осуществить финансовые операции" по ряду направлений, чем поставило под угрозу пациентов, в частности, 117 тысяч человек с ВИЧ.

Шаталова добавила, что "Медзакупки" ("Медзакупівлі") также сорвали закупки 48 ангиографических рентгеновских систем на более чем 1 миллиард гривен и 110 автомобилей "экстренной скорой медицинской помощи" на сумму 191 миллион гривен.

Минздрав заявил, что решил проблему: лекарства закупят на остатки средств от международных организаций.

Шаталова утверждает, что Минздрав всегда оперативно реагирует на письма ГП "Медицинские закупки", но с конца прошлого года министерство стало "целью для грязных информационных атак, лжи, искажений, фальсификаций и манипуляций".

По ее словам, Минздрав 4 января получил отчет от Госказначейства – и был в "шоке".

Шаталова высказала мнение, что "служебную халатность предприятия" должны оценить правоохранители, а у ГП "Медзакупки" должен появиться наблюдательный совет.

Предыстория:

  • В начале января руководитель государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что Минздрав не согласовывает закупку вакцин.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов ответил, что Жумадилов "подрывает репутацию Украины на международной арене", и сообщил, что вакцины против COVID-19 МОЗ будет заказывать непосредственно у производителей.
  • Позже ОО "Пациенты Украины" сообщила, что вакцину против коронавируса иностранного производства будут покупать через украинскую компанию-посредника "Лекхим".
  • МОЗ предпочло международную организацию "Crown Agents" для закупки вакцины против COVID-19, хотя та берет от 4,5% до 5% за услуги.
  • 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует закупку вакцин против коронавируса.

Алена Рощенко, УП
Темы: госзакупкимедицинаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
госзакупки
Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре
В Укрзализныце разоблачили новый эпизод коррупций на закупках более чем на 200 миллионов
Минобороны напоминает зашторенную со всех сторон комнату, в которой сидит седой мохнатый зверь – глава антикоррады МОУ
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: