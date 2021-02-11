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Ворожий снайпер убив ще одного військового на Донбасі

Четвер, 11 лютого 2021, 10:45
Ворожий снайпер убив ще одного військового на Донбасі

Російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Джерело: повідомлення в Telegram української делегації Тристоронньої контактної групи

Дослівно: "11 лютого близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації".

Деталі: Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Українська делегація ТКГ висловила щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

Що передувало: Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про погіршення ситуації на передовій. За його словами, зрив буде конституйовано лише після того, як застосують усі міжнародні механізми

Від початку року активізувалася робота ворожих снайперів.

Напередодні зокрема неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав український захисник.

Українська правда

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Теми: війнаДонбас
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