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Вражеский снайпер убил еще одного военного на Донбассе

Четверг, 11 февраля 2021, 10:45
Вражеский снайпер убил еще одного военного на Донбассе

Российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: сообщение в Telegram украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Дословно: "11 февраля около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации".

Детали: Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Украинская делегация ТКГ выразила искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Что предшествовало: Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил об ухудшении ситуации на передовой. По его словам, срыв перемирия будет конституирован только после того, как применят все международные механизмы

С начала года активизировалась работа вражеских снайперов.

Накануне в частности недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате огнестрельное ранение получил украинский защитник.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбасс
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