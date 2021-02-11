Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вражеский снайпер убил еще одного военного на Донбассе

Четверг, 11 февраля 2021, 11:45

Российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Источник: сообщение в Telegram украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Дословно: "11 февраля около 9.30 утра на направлении Горловка снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации".

Детали: Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Украинская делегация ТКГ выразила искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину.

Что предшествовало: Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил об ухудшении ситуации на передовой. По его словам, срыв перемирия будет конституирован только после того, как применят все международные механизмы

С начала года активизировалась работа вражеских снайперов.

Накануне в частности недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате огнестрельное ранение получил украинский защитник.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" выдвинула Вирастюка в нардепы

фотоЗадержали замдиректора "Украэроруха": подозревают в мошенничестве на $100 тысяч

фотоЗеленский вылетел на передовую Донбасса с послами G7

соцопитуванняПосле санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать

Мнения украинцев относительно блокирования каналов Медведчука разделились

Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Все новости...
война
"ЕС" разработала законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм - Порошенко
На Донбассе враг прицельно открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия
На Донбассе двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб
Последние новости
16:11
Авиаперелеты Зеленского в 2020 году обошлись налогоплательщикам в 22 млн
15:51
В МОН рассказали, как должны организовать обучение в детсадах во время карантина
15:50
"Метинвест" Ахметова хочет официально выкупить Днепровский металлургический комбинат
15:30
АМКУ разрешил "Кернелу" Веревского покупку 13 агропредприятий Хомутынника
15:03
Витренко об уплате "зеленых" долгов: Работаем над выпуском облигаций до 24 миллиардов
15:03
Украину скуют сильные морозы, в Карпатах - до минус 20°
15:03
видеоЛукашенко озвучил новое условие ухода из власти
15:02
За два месяца нерезиденты приобрели гособлигаций на 25 миллиардов
14:57
"Слуга народа" выдвинула Вирастюка в нардепы
14:55
Глава Минфина о курсе гривни: Есть все основания, чтобы он был стабильным
Все новости...