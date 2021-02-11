Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НАБУ і СБУ повідомили про підозру експерту, через якого в України забрали частину нафтопроводу

Четвер, 11 лютого 2021, 15:36

Колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями як особі, що надала неправдивий висновок в суд, в результаті чого фірма "Прикарпатзахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок".

Джерело: повідомлення НАБУ, СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання".

Деталі: Вказується, що злочин кваліфіковано за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України.

Слідчі заявляють, що здійснюють розслідування фактів обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання з 2017 року.

Відповідний магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва.

Проте слідство вказує, що дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

Читайте також: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Після тривалих судових розглядів в 2017 році Господарський суд Рівненської області на основі "завідомо неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП",  визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (УкрДІАП) — український науково-дослідний інститут, що здійснює реконструкцію і модернізацію діючих та проєктування нових підприємств хімічної промисловості.

Українська правда
Теми: УкраїнанафтаНАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Bellingcat: ФСБшники, які хотіли вбити Навального, причетні до отруєння ще одного опозиціонера

ВАКС скасував виправдувальний вирок Труханову

Грали в пропагандистському кіно про Крим: сімох російських артистів визнали загрозою нацбезпеці

"Слуга народу" прокоментував можливість заміни Разумкова на Стефанчука

У 8 областях обмежили рух через сніг

НАБУ і СБУ повідомили про підозру експерту, через якого в України забрали частину нафтопроводу

Усі новини...
Україна
“Рускому міру” не місце в українських шкільних підручниках
ЄС підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні проєктом на 40 млн євро
За два місяці нерезиденти придбали держоблігацій на 25 мільярдів
Останні новини
19:41
Боррель запевнив Шмигаля, що підтримував Україну на переговорах у Москві
19:36
фотоСиловики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові
19:20
Вітренко: Україні терміново потрібен міністр енергетики, незалежно від прізвища
19:18
У 3 областях скасували обмеження для руху вантажівок, в одній - ввели
19:08
У Британії третина госпіталізацій з коронавірусом за час епідемії припала на січень
18:59
Зеленський пов’язав загострення на Донбасі із спробою тиску на ТКГ
18:51
Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: "Фінансуєте кийки, якими нас б’ють"
18:39
Окупанти відкривали вогонь на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь
18:25
В аеропорту "Київ" затримали члена банди, що доставляв моряків в Туреччину - прокуратура
18:25
Стало відоме ім’я загиблого від кулі снайпера військового
Усі новини...