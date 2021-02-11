НАБУ і СБУ повідомили про підозру експерту, через якого в України забрали частину нафтопроводу

Колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" повідомили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями як особі, що надала неправдивий висновок в суд, в результаті чого фірма "Прикарпатзахідтранс" безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу "Самара – Західний напрямок".

Джерело: повідомлення НАБУ, СБУ, ОГП

Дослівно: "За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання".

Деталі: Вказується, що злочин кваліфіковано за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України.

Слідчі заявляють, що здійснюють розслідування фактів обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання з 2017 року.

Відповідний магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва.

Проте слідство вказує, що дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала.

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Після тривалих судових розглядів в 2017 році Господарський суд Рівненської області на основі "завідомо неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу" (УкрДІАП) — український науково-дослідний інститут, що здійснює реконструкцію і модернізацію діючих та проєктування нових підприємств хімічної промисловості.