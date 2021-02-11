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НАБУ и СБУ сообщили о подозрении эксперту, из-за которого у Украины забрали часть нефтепровода

Четверг, 11 февраля 2021, 14:36
НАБУ и СБУ сообщили о подозрении эксперту, из-за которого у Украины забрали часть нефтепровода

Бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями как лицу, предоставившему ложное заключение в суд, в результате чего фирма "ПрикарпатЗападтранс" безосновательно получило в собственность часть магистрального нафтопродуктпроводу "Самара - Западное направление".

Источник: сообщение НАБУ, СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, который в августе 2017 отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Детективы установили, что эксперт сознательно выложила выводы в интересах частного предприятия".

Детали: Указывается, что преступление квалифицировано по ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины.

Следователи заявляют, что осуществляют расследование фактов обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования Российской Федерации и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектам хозяйствования с 2017 года.

Соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства.

Однако следствие указывает, что дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.

После длительных судебных разбирательств в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области на основе "заведомо ложного заключения судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" за ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Государственное предприятие "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП) - украинский научно-исследовательский институт, осуществляющий реконструкцию и модернизацию действующих и проектирование новых предприятий химической промышленности.

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Украинская правда

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Темы: УкраинанефтьНАБУ
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