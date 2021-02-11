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Грали в пропагандистському кіно про Крим: сімох російських артистів визнали загрозою нацбезпеці

Четвер, 11 лютого 2021, 17:20

9-11 лютого Міністерство культури і інформаційної політики України внесло сімох російських артистів до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Джерело: сайт МКІП

Деталі: Зокрема, 9 лютого до списку потрапили актори Павло Бердніков та Костянтин Кабанов.

11 лютого до переліку внесли співаків Олега Бляхорчука, Олексія Алєксандрова і Михайла Кузнєцова, акторів Романа Курцина та Євгенію Лапову.

Курцин і Лапова знімалися в головних ролях у російському фільмі "Крим" про окупацію півострова, зйомку якого ініціював російський міністр оборони Сергій Шойгу і який підтримав російський президент Володимир Путін.

Список Мінкульту оновлюється по мірі надходження звернень від Служби безпеки України.

Передісторія: 21 грудня Мінкульт включив до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, російського актора Олексія Гуськова.

Українська правда
Теми: РосіяМінкультури


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