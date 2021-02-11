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Играли в пропагандистском кино о Крыме: семерых российских артистов признали угрозой нацбезопасности

Четверг, 11 февраля 2021, 16:20
Играли в пропагандистском кино о Крыме: семерых российских артистов признали угрозой нацбезопасности

9-11 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских артистов в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности.

Источник: сайт МКИП

Детали: В частности, 9 февраля в список попали актеры Павел Бердников и Константин Кабанов.

11 февраля в перечень внесли певцов Олега Бляхорчука, Алексея Александрова и Михаила Кузнецова, актеров Романа Курцына и Евгению Лапову. Курцын и Лапова снимались в главных ролях в российском фильме "Крым" об оккупации полуострова, съемку которого инициировал российский министр обороны Сергей Шойгу и который поддержал российский президент Владимир Путин.

Список Минкульта обновляется по мере поступления обращений от Службы безопасности Украины.

Предыстория: 21 декабря Минкульт включил в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, российского актера Алексея Гуськова.

Украинская правда

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Темы: РосcияМинкультуры
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