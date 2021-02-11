Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" прокоментував можливість заміни Разумкова на Стефанчука

Четвер, 11 лютого 2021, 16:11
Слуга народу прокоментував можливість заміни Разумкова на Стефанчука
Фото з сайту ВР

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками нібито намір президента Володимира Зеленського замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради на першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням брифінг Корнієнка

Пряма мова: "Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом...

Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток".

Деталі: За словами Корнієнка, він "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком", ні між ним і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим.

Глава партії підкреслив, що у всіх цих "трикутниках, квадратах і шестикутниках" була "конструктивна атмосфера".

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуРазумков ДмитроВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: