"Слуга народу" прокоментував можливість заміни Разумкова на Стефанчука
Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками нібито намір президента Володимира Зеленського замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради на першого віцеспікера Руслана Стефанчука.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням брифінг Корнієнка
Пряма мова: "Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом...
Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток".
Деталі: За словами Корнієнка, він "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком", ні між ним і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим.
Глава партії підкреслив, що у всіх цих "трикутниках, квадратах і шестикутниках" була "конструктивна атмосфера".
Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.