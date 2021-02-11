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"Слуга народу" прокоментував можливість заміни Разумкова на Стефанчука

Четвер, 11 лютого 2021, 17:11
Фото з сайту ВР

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками нібито намір президента Володимира Зеленського замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Верховної Ради на першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням брифінг Корнієнка

Пряма мова: "Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом...

Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток".

Деталі: За словами Корнієнка, він "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком", ні між ним і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим.

Глава партії підкреслив, що у всіх цих "трикутниках, квадратах і шестикутниках" була "конструктивна атмосфера".

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віцеспікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

Теми: Слуга народуРазумков ДмитроВерховна Рада


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