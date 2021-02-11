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"Слуга народа" прокомментировал возможность замены Разумкова на Стефанчука

Четверг, 11 февраля 2021, 16:11
Слуга народа прокомментировал возможность замены Разумкова на Стефанчука
Фото с сайта ВР

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова в должности спикера Верховной Рады на первого вицеспикера Руслана Стефанчука.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой брифинг Корниенко

Прямая речь: "Слухи разные ходят о различных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом...

Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхы", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока это действительно из области слухов".

Детали: По словам Корниенко, он "не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком", ни между ним и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым.

Глава партии подчеркнул, что во всех этих "треугольниках, квадратах и ​​шестиугольниках" была "конструктивная атмосфера".

Что было раньше: Источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего специально для этого готовят.

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Темы: Слуга народаРазумков ДмитрийВерховная Рада
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