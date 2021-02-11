Стало відоме ім’я загиблого від кулі снайпера військового
Четвер, 11 лютого 2021, 18:25
11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве (Донецька область) загинув полтавець Олександр Глушко.
Джерело: сайт Полтавської облдержадміністрації
Деталі: Олександр Глушко служив в інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка належить до Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Зазначається, що про дату і місце церемонії прощання буде відомо пізніше.
Передісторія: 11 лютого стало відомо, що російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця на напрямку Горлівка. Він помер в ході евакуації.
Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
Українська правда