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Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного

Четверг, 11 февраля 2021, 17:25
Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного

11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево (Донецкая область) погиб полтавчанин Александр Глушко.

Источник: сайт Полтавской облгосадминистрации

Детали: Александр Глушко служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая относится к десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что о дате и месте церемонии прощания будет известно позже.

Предыстория: 11 февраля стало известно, что российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего на направлении Горловки. Он умер в ходе эвакуации.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: Росcиявойна
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