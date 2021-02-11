Стало известно имя погибшего от пули снайпера военного

11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево (Донецкая область) погиб полтавчанин Александр Глушко.

Источник: сайт Полтавской облгосадминистрации

Детали: Александр Глушко служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад, которая относится к десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что о дате и месте церемонии прощания будет известно позже.

Предыстория: 11 февраля стало известно, что российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего на направлении Горловки. Он умер в ходе эвакуации.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.