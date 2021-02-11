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Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові

Четвер, 11 лютого 2021, 18:36
Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові

Правоохоронці встановили зловмисників, причетних до пошкодження пам’ятника Степану Бандері у Львові.

Джерело: МВС, поліція Львівщини, СБУ

Деталі: 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.

Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що виконавцями осквернення є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів віком 19 та 24 роки.

За попередньою інформацією, мотивом правопорушення була матеріальна вигода.

 

У помешканні студентів під час обшуків 11 лютого поліція знайшла докази причетності до злочину.

 

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Наразі обом зловмисникам оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до семи років.

Тривають слідчі дії для встановлення замовників злочину.

Українська правда

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Теми: ЛьвівполіціяСБУ
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