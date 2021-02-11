Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові
Правоохоронці встановили зловмисників, причетних до пошкодження пам’ятника Степану Бандері у Львові.
Джерело: МВС, поліція Львівщини, СБУ
Деталі: 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.
Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що виконавцями осквернення є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів віком 19 та 24 роки.
За попередньою інформацією, мотивом правопорушення була матеріальна вигода.
У помешканні студентів під час обшуків 11 лютого поліція знайшла докази причетності до злочину.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Наразі обом зловмисникам оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до семи років.
Тривають слідчі дії для встановлення замовників злочину.