Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Силовики вирахували вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові

Четвер, 11 лютого 2021, 19:36

Правоохоронці встановили зловмисників, причетних до пошкодження пам’ятника Степану Бандері у Львові.

Джерело: МВС, поліція Львівщини, СБУ

Деталі: 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.

Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що виконавцями осквернення є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів віком 19 та 24 роки.

За попередньою інформацією, мотивом правопорушення була матеріальна вигода.

 

У помешканні студентів під час обшуків 11 лютого поліція знайшла докази причетності до злочину.

 

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Наразі обом зловмисникам оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі до семи років.

Тривають слідчі дії для встановлення замовників злочину.

Українська правда
Теми: ЛьвівполіціяСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини

ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову

Новини 11 лютого: падіння рейтингів ОПЗЖ, повернення Московського проспекту

Розслідування Bellingcat: Кара-Мурза вимагає допиту ФСБшників і збирається в ЄСПЛ

Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати

Верховний суд розгляне скаргу на закриття каналів Медведчука

Усі новини...
Львів
Садовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату
Снігопад: в аеропорту Львова скасовують рейси, в області обмежують рух
Пам'ятник Бандері в центрі Львова облили червоною фарбою 
Останні новини
00:35
Російські окупанти вбили другого військового за день 
23:58
Зеленський: Сепаратисти хочуть зірвати припинення вогню, ми не дамо
23:36
Україна очікує отримати вакцини AstraZeneca раніше, ніж Pfizer
22:53
Німеччина прийме 50 опонентів режиму Лукашенка – ЗМІ
22:27
Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини
22:11
Новини економіки: збитки "Енергоатому", авіаперельоти Зеленського
21:48
ЄС наполягає на виконанні Україною рекомендацій "Венеційки" щодо законів про освіту і мову
21:33
Єврокомісія розширить програму технічної допомоги Україні на 800 тисяч євро
21:21
Новини 11 лютого: падіння рейтингів ОПЗЖ, повернення Московського проспекту
21:09
Євросоюз не бачить потреби змінювати Угоду про асоціацію, але послухає Україну
Усі новини...