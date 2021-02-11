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Силовики вычислили вандалов, которые облили краской памятник Бандере во Львове

Четверг, 11 февраля 2021, 19:36

Правоохранители установили злоумышленников, причастных к повреждению памятника Степану Бандере во Львове.

Источник: МВД, полиция Львовщины, СБУ

Детали: 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в ​​памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.

Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что исполнителями осквернения являются двое уроженцев Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов в возрасте 19 и 24 года.

По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода.

 

В доме студентов во время обысков 11 февраля полиция нашла доказательства причастности к преступлению.

 

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обоим злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы до семи лет.

Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Украинская правда
Темы: ЛьвовполицияСБУ


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