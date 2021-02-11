Силовики вычислили вандалов, которые облили краской памятник Бандере во Львове
Правоохранители установили злоумышленников, причастных к повреждению памятника Степану Бандере во Львове.
Источник: МВД, полиция Львовщины, СБУ
Детали: 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.
Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что исполнителями осквернения являются двое уроженцев Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов в возрасте 19 и 24 года.
По предварительной информации, мотивом правонарушения была материальная выгода.
В доме студентов во время обысков 11 февраля полиция нашла доказательства причастности к преступлению.
Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обоим злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины им грозит лишение свободы до семи лет.
Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.