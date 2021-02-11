Верховний суд розгляне скаргу на закриття каналів Медведчука

Верховний суд 15 березня розгляне позов щодо оскарження введених проти каналів, що пов'язують із Віктором Медведчуком, санкцій.

Джерело: Повідомлення Верховного суду у Facebook

Дослівно: "Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оспорює Указ Президента України (щодо введення санкцій – ред.).

Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", "NewsOne", "Zik" та інші, перелічені в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано.

Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

Деталі: Суд вирішив, що необхідно провести перевірку порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня о 12 год. 00 хв.

Передісторія: 10 лютого Верховний Суд повідомив, що визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента, яким фактично було накладено санкції щодо трьох телеканалів: у розгляді одного відмовлено, щодо другого надано час на усунення недоліків.