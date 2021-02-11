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Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие каналов Медведчука

Четверг, 11 февраля 2021, 19:55

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск об обжаловании введенных против каналов, связанных с Виктором Медведчуком, санкций.

Источник: Сообщение Верховного суда в Facebook

Дословно: "Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает Указ Президента Украины (относительно введения санкций - ред.).

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к них заблокирован.

Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Детали: Суд решил, что необходимо провести проверку нарушения указанных прав истца в судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта в 12 час. 00 мин.

Предыстория: 10 февраля Верховный Суд сообщил, что определился с двумя исками граждан, оспаривающих указ президента, которым фактически был наложен санкции в отношении трех телеканалов: в рассмотрении одного отказано, по второму предоставлено время на устранение недостатков.

Украинская правда
Темы: Верховный судМедведевСМИ


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