Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие каналов Медведчука

Четверг, 11 февраля 2021, 18:55
Верховный суд рассмотрит жалобу на закрытие каналов Медведчука

Верховный суд 15 марта рассмотрит иск об обжаловании введенных против каналов, связанных с Виктором Медведчуком, санкций.

Источник: Сообщение Верховного суда в Facebook

Дословно: "Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает Указ Президента Украины (относительно введения санкций - ред.).

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik" и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к них заблокирован.

Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Детали: Суд решил, что необходимо провести проверку нарушения указанных прав истца в судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта в 12 час. 00 мин.

Предыстория: 10 февраля Верховный Суд сообщил, что определился с двумя исками граждан, оспаривающих указ президента, которым фактически был наложен санкции в отношении трех телеканалов: в рассмотрении одного отказано, по второму предоставлено время на устранение недостатков.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховный судМедведевСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Верховный суд
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Провален экзамен на коррупцию: почему Верховный Суд входит в новый круг реформирования?
Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: