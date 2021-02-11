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Розслідування Bellingcat: Кара-Мурза вимагає допиту ФСБшників і збирається в ЄСПЛ

Четвер, 11 лютого 2021, 21:00

Російський політик Володимир Кара-Мурза днями разом з адвокатом має намір відвідати Слідчий комітет і вимагає допитати людей з розслідування Bellingcat і The Insider.

Джерело: "Дождь"

Деталі: За словами Кара-Мурзи, він додзвонився до Мезенцева і запитав, чи він Роман Михайлович. Той відповів ствердно. Тоді Кара-Мурза представився, після чого Мезенцев відразу поклав трубку.

Під час розслідування Кара-Мурза подзвонив ще одному передбачуваному офіцеру ФСБ, який їздив за ним по Росії – Олександру Самофалу.

Політик має намір зажадати порушити кримінальну справу. За його словами, він буде домагатися справедливості в судах, аж до ЄСПЛ.

Передісторія: 11 лютого Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в якому стверджується, що співробітники ФСБ, які імовірно брали участь в отруєнні Олексія Навального, також могли бути причетні до двох спроб отруїти Кара-Мурзу в 2015 та 2017 роках.

Теми: РосіяФСБНавальний


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