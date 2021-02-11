Bellingcat: ФСБшники, які хотіли вбити Навального, причетні до отруєння ще одного опозиціонера

Співробітники ФСБ, які намагалися вбити російського опозиціонера Олексія Навального, також зробили дві спроби отруєння політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи.

Джерело: нове розслідування The Insider и Bellingcat

Деталі: Розслідувачі проаналізували поїздки Володимира Кара-Мурзи і порівняли їх з переміщеннями співробітників ФСБ, яких називають отруювачами Навального. Виявилося, що спецслужби їздили за ним як мінімум за три місяці до отруєння.

Журналіста "супроводжували" в чотирьох поїздках - в Томську, Санкт-Петербурзі, Калінінграді і Казані. При цьому Кара-Мурза і ФСБшники повернулися в Москву менше ніж за 48 годин до появи у нього перших симптомів.

Bellingcat і The Insider відзначають, що перша спільна поїздка отруйників з Кара-Мурза збіглася за часом з вбивством Бориса Нємцова, який був застрелений 27 лютого 2015 року.

Відомо, що Нємцов і Кара-Мурза були двома ключовими фігурами, що пролобіювали акт Магнітського, внаслідок якого під санкціями виявилося найближче оточення Путіна.

Дослідники розглядають дві гіпотези першого отруєння Кара-Мурзи. Перша - отруйники, не зумівши знайти слушний момент під час відряджень, вирішили нанести токсин в Москві (в квартирі він жив один, відеокамери в під'їзді не було). Друга - вони все-таки діяли як у випадку з Навальним: нанесли отруту на спідню білизну, коли Кара-Мурза був в Казані (в останній день Володимира цілий день не було в номері - це був зручний момент).

У другому випадку Кара-Мурза просто надів в Казані іншу білизну, а отруєну - вже після приїзду в Москву. Так чи інакше, якщо отруйною речовиною був саме "Новачок", який починає діяти через 2-3 години при проникненні через шкіру, то контакт з отрутою стався перед його виходом з дому, судячи з хронології подій.

Також цікаво, що Кара-Мурза планував летіти на круглий стіл в Калінінград 27 травня - і полетів би, якби 26 травня не був отруєний. ФСБшники, які слідували за Володимиром у всіх попередніх поїздках, квитки в Калінінград навіть не бронювали. Очевидно, вони заздалегідь розуміли, що станеться 26 травня.

Перше отруєння було невдалим для російських спецслужб. Після нього Кара-Мурза проходив довгу реабілітацію в США. Понад рік він не міг повністю оговтатися від наслідків і ходив із ціпком, а також мав постійні проблеми з периферичною нервовою системою.

Напередодні другого отруєння, 31 січня, опозиціонер зробив одноденну поїздку на поїзді до Твері, де показував фільм пам'яті Нємцова. Він повернувся в Москву пізно ввечері і ночував один в своїй квартирі.

На наступний вечір він поїхав до батьків дружини. Там він прокинувся близько 4 або 5 ранку від тих же самих симптомів, які були під час першого отруєння.

Ще не стало зовсім погано, Кара-Мурза розбудив тещу з тестем, вони викликали "швидку". Що було далі, сам Володимир вже пам'ятає смутно. За його словами, симптоми другого отруєння були один в один ті ж, що і в перший раз: прискорене серцебиття, утруднене дихання, низький тиск.

Між виїздом з дому і різкою появою симптомів в цьому випадку пройшло близько восьми годин - це занадто багато для дії будь-якої з відомих отрут. Одним з найбільш вірогідних сценаріїв тут є нанесення отрути на зубну щітку. Як і спідню білизну, предмети особистої гігієни є дуже зручним інструментом для отруєння, оскільки виключають можливість використання третіми особами. Кара-Мурза в той день брав зубну щітку з собою і чистив зуби приблизно за 3-4 години до появи симптомів.

Лікарі, які намагалися допомогти Кара-Мурзі, відзначили повний збіг симптомів Володимира в 2017 році з тими, які спостерігалися під час попередньої госпіталізації в 2015-му. Медики швидко поставили йому діагноз "важка інтоксикація невідомою речовиною".

За обома випадками отруєння Кара-Мурза звертався до Слідчого комітету Росії. Він не отримав взагалі ніякої відповіді - немає навіть рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, яке можна було б оскаржити.

Дружина Володимира Кара-Мурзи Євгенія отримала від лікарні зразки його крові. Коли через два тижні вона разом з чоловіком повернулася в США, в аеропорту їх зустрічали агенти ФБР, яким передали пробірки.

Спочатку Володимира запевнити, повідомивши, що зразки будуть відправлені в одну з чотирьох акредитованих ОЗХЗ лабораторій в США. Однак потім в ФБР перестали відповідати на запити. Навіть коли вимагати результати стали сенатори, конгресмени і журналісти, ФБР продовжувало відмовчуватися.

Терпець опозиціонера урвався, і він подав до суду, але все, чого йому вдалося на сьогодні добитися - розсекречення деяких фрагментів справи. При цьому приблизно 250 сторінок ФБР відмовилося видавати у зв'язку "з консультаціями з іншими агентствами" і ще 10 - з "міркувань національної безпеки".

Результати обох аналізів (2015 і 2017 року) є у ФБР, але вони досі засекречені.

Нагадаємо: Журналісти-розслідувачі з Bellingcat виявили, що співробітники ФСБ, які стежили і згодом отруїли Навального, в попередні роки виїжджали і в інші регіони Росії, де, вочевидь, вбили трьох політичних активістів.

Передісторія:

Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок".

20 серпня 2020 року він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому.