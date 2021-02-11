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Расследование Bellingcat: Кара-Мурза требует допроса ФСБшников и собирается в ЕСПЧ

Четверг, 11 февраля 2021, 21:00

Российский политик Владимир Кара-Мурза в ближайшие дни вместе с адвокатом намерен посетить Следственный комитет и потребовать допросить людей из расследования Bellingcat и The Insider.

Источник: "Дождь"

Детали: По словам Кара-Мурзы, он дозвонился до Мезенцева и спросил, он ли Роман Михайлович. Тот ответил утвердительно. Тогда Кара-Мурза представился, после чего Мезенцев сразу положил трубку.

Во время расследования Кара-Мурза позвонил еще одному предполагаемому офицеру ФСБ, который ездил за ним по России – Александру Самофалу.

Политик намерен потребовать возбудить уголовное дело. По его словам, он будет добиваться справедливости в судах, вплоть до ЕСПЧ.

Предыстория: 11 февраля Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что сотрудники ФСБ, предположительно участвовавшие в отравлении Алексея Навального, также могли быть причастны к двум попыткам отравить Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах. 

Темы: РосcияФСБНавальный


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