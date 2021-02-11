Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини

Четвер, 11 лютого 2021, 21:27
Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що до першої вакцини від коронавірусу не залучатимуть спеціальних відомих людей, аби закликати інших до вакцинації, а щеплять будь-кого з медиків.

Джерело: Ляшко в ефірі "Право на владу"

Деталі: Ведуча зазначила, що у деяких країнах з першого уколу COVID-вакцини робили певне "ритуальне дійство", залучаючи авторитетних та відомих людей.

Пряма мова Ляшка: "Україна ухвалила рішення розпочинати кампанію з медичних працівників, щоб захистити людей, які на передовій боряться з коронавірусною хворобою. Я вважаю, що будь-який медичний працівник герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми не можемо ділити, хто більше заслуговує, а хто менше (на вакцину – ред.).

Ми усі (президент, секретар РНБО, міністри тощо - ред.) покажемо, що вакцина безпечна й ефективна. Я особисто закликатиму своїх батьків, коли робитимуть щеплення, щоб вони запросили (журналістів – ред.) і показали, що це батьки головного санітарного лікаря вакцинуються у своєму селі медичним працівником на місці".

Нагадаємо: Вакцинація в Україні стартує 15-16 лютого.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців

Читайте також: Чому в Україні трапився повний провал кампанії з вакцинації від COVID-19

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко ВікторМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
Усі новини...
Реклама: