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Ляшко розповів, хто отримає перший укол COVID-вакцини

Четвер, 11 лютого 2021, 22:27

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що до першої вакцини від коронавірусу не залучатимуть спеціальних відомих людей, аби закликати інших до вакцинації, а щеплять будь-кого з медиків.

Джерело: Ляшко в ефірі "Право на владу"

Деталі: Ведуча зазначила, що у деяких країнах з першого уколу COVID-вакцини робили певне "ритуальне дійство", залучаючи авторитетних та відомих людей.

Пряма мова Ляшка: "Україна ухвалила рішення розпочинати кампанію з медичних працівників, щоб захистити людей, які на передовій боряться з коронавірусною хворобою. Я вважаю, що будь-який медичний працівник герой і він може стати тим, хто отримає перше щеплення. І ми не можемо ділити, хто більше заслуговує, а хто менше (на вакцину – ред.).

Ми усі (президент, секретар РНБО, міністри тощо - ред.) покажемо, що вакцина безпечна й ефективна. Я особисто закликатиму своїх батьків, коли робитимуть щеплення, щоб вони запросили (журналістів – ред.) і показали, що це батьки головного санітарного лікаря вакцинуються у своєму селі медичним працівником на місці".

Нагадаємо: Вакцинація в Україні стартує 15-16 лютого.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців

Читайте також: Чому в Україні трапився повний провал кампанії з вакцинації від COVID-19

Роман Петренко, УП
Теми: коронавірусвакцинаціяЛяшкоМОЗ


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