Ляшко рассказал, кто получит первый укол COVID-вакцины

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что к первой вакцине от коронавируса не будет привлекать специальных известных людей, чтобы призвать других к вакцинации, а привьют кого-то из медиков.

Источник: Ляшко в эфире "Право на власть"

Детали: Ведущая отметила, что в некоторых странах с первого укола COVID-вакцины делали определенное "ритуальное действо", привлекая авторитетных и известных людей.

Прямая речь Ляшко: "Украина приняла решение начинать кампанию из медицинских работников, чтобы защитить людей, которые на передовой борются с коронавирусной болезнью. Я считаю, что любой медицинский работник герой, и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы не можем делить, кто больше заслуживает, а кто меньше (на вакцину - ред.).

Мы все (президент, секретарь СНБО, министры и т.д. – ред.) покажем, что вакцина безопасна и эффективна. Я лично буду призывать своих родителей, когда делать прививки, чтобы они пригласили (журналистов - ред.) и показали, что это родители главного санитарного врача прививаются в своем селе медицинским работником на месте".

Напомним: Вакцинация в Украине начнется 15-16 февраля.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.

В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, поэтому вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.