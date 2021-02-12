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Вперше нардепу повідомили підозру в кнопкодавстві

П'ятниця, 12 лютого 2021, 10:34

Вперше в історії України народному депутату повідомили про підозру в неперсональному голосуванні.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосувань замість іншого народного депутата. Це перший у нашій практиці випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України".

Деталі: Венедіктова не вказує прізвища нардепа, але за даними УП, йдеться про члена депутатської групи "Довіра" Владіслава Поляка.

У лютому 2020 року нардеп неодноразово кнопкодавив з використанням персональної картки колеги під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Зазначається, що нардепа викликали до Офісу генпрокурора на 11 лютого для вручення повідомлення про підозру, однак, він не з’явився та про причини неявки не повідомив.

Письмове повідомлення про підозру у порядку, передбаченому КПК України, направлено до Апарату Верховної Ради України, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

За законом кнопкодавство карається штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень

Українська правда
Теми: кнопкодавствоВерховна РадаОфіс генпрокурора


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