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Впервые нардепу сообщено подозрение в кнопкодавстве

Пятница, 12 февраля 2021, 10:34

Впервые в истории Украины народному депутату сообщили о подозрении в неперсональном голосовании.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Венедиктова не указывает фамилии нардепа, но по данным УП, речь идет о члене депутатской группы "Довира" Владиславе Поляке.

В феврале 2020 года нардеп неоднократно кнопкодавил с использованием персональной карточки коллеги при рассмотрении поправок к законопроекту о обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что нардепа вызвали в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако, он не явился и о причинах неявки не сообщил.

Письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

По закону кнопкодавство наказывается штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: кнопкодавствоВерховная РадаОфис генпрокурора


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