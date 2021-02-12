65% українців готові вакцинуватись від COVID

Переважна більшість українців готові вакцинуватись від коронавірусу, загалом таку ж готовність висловлюють понад дві третини людей у всьому світі.

Джерело: результати опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, а також дані дослідження Міжнародної асоціації Геллап в кінці 2020 року

Дослівно: "В Україні 65% готові вакцинуватися проти коронавірусу".

Деталі: 67% людей у світі готові робити щеплення, якщо вакцина буде загальнодоступною, безпечною та ефективною. Однак 26% опитаних швидше за все відмовиться від можливості робити щеплення. 8% вагаються з цього приводу.

Серед регіонів і великих країн, люди в Індії (85%) та Азії (до 80% в східній частині континенту і 98% у В'єтнамі) виявляють найбільшу готовність до ін'єкції вакцини проти COVID-19.

Люди в Росії, Європі та Африці більш неохоче ставляться до ідеї вакцинуватися проти коронавірусу, навіть якщо вакцина буде доступна, безпечна і ефективна.

Найбільше небажання щодо нової вакцини проти COVID-19 спостерігається в Боснії і Герцеговині, Сербії, Чеській Республіці та інших європейських країнах.

Більшість респондентів у всьому світі вважає, що переважна частина людей в їхніх країнах вакцинувалася б, якби існувала доступна, безпечна і ефективна вакцина від коронавірусу. Ще 17% вважають, що більшість в їхній країні не погодиться на введення вакцини, а 22% не вважають, що в цьому питанні буде явна більшість.

В Україні 52% вважають, що їхні земляки будуть вакциновані. Люди в Росії, Східній Європі й Африці, з іншого боку, демонструють невпевненість у тому, що їхні суспільства готові до вакцинації.

Вивчення ставлення до коронавірусної кризи Міжнародною асоціацією Геллап охопило 47 країн світу і близько 45000 дорослих громадян, що становить близько 2/3 населення світу.

Протягом усього 2020 року Геллап стежила за розвитком ставлення населення до пандемії. В оприлюдненому дослідженні представлені дані четвертої хвилі моніторингу.

В Україні опитування проводили Фондом Демократичні ініціативи і КМІС на початку грудня 2020 року. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 тисячу людей у віці від 18 років і старше по всій території України, за винятком анексованого Криму і окупованих територій Донбасу.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,5%.

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