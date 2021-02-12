65% украинцев готовы вакцинироваться против COVID

Подавляющее большинство украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, в общем такую ​​же готовность выражают более двух третей людей во всем мире.

Источник: результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, а также данные исследования Международной ассоциации Гэллап в конце 2020 года

Дословно: "В Украине 65% готовы вакцинироваться против коронавируса".

Детали: 67% людей в мире готовы делать прививки, если вакцина будет общедоступной, безопасной и эффективной. Однако 26% опрошенных скорее всего откажется от возможности делать прививки. 8% колеблются по этому поводу.

Среди регионов и крупных стран, люди в Индии (85%) и Азии (до 80% в восточной части континента и 98% во Вьетнаме) проявляют наибольшую готовность к инъекции вакцины против COVID-19.

Люди в России, Европе и Африке более неохотно относятся к идее вакцинироваться против коронавируса, даже если вакцина будет доступна, безопасна и эффективна.

Больше всего нежелание относительно новой вакцины против COVID-19 наблюдается в Боснии и Герцеговине, Сербии, Чехии и других европейских странах.

Большинство респондентов во всем мире считают, что большая часть людей в их странах вакцинировались бы, если бы существовала доступная, безопасная и эффективная вакцина от коронавируса. Еще 17% считают, что большинство в их стране не согласится на введение вакцины, а 22% не считают, что в этом вопросе будет явное большинство.

В Украине 52% считают, что их земляки будут вакцинированы. Люди в России, Восточной Европе и Африке, с другой стороны, демонстрируют неуверенность в том, что их общества готовы к вакцинации.

Изучение отношения к коронавирусному кризису Международной ассоциацией Гэллап охватило 47 стран мира и около 45000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира.

В течение всего 2020 года Гэллап следила за развитием отношения населения к пандемии. В обнародованном исследовании представлены данные четвертой волны мониторинга.

В Украине опрос проводился Фондом Демократические инициативы и КМИС в начале декабря 2020 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 человек в возрасте от 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,5%.

Предыстория: