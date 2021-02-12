У "Слузі народу" кажуть, що їхній нардеп був на зборах Лукашенка як проста людина

У керівництві фракції "Слуга народу" заявляють, що їхній соратник Євгеній Шевченко був на Всебілоруських зборах, де виступав самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенка, як приватна особа і не мав представницьких функцій.

Джерело: Заступниця очільника депутатської фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в коментарі "УП"

Пряма мова Кравчук: "З приводу поїздки Євгена Шевченка, треба чітко вказати, що він не представляв партію "Слуга народу", не представляв фракцію "Слуга народу", загалом не представляв владу України.

І партія і фракція дотримуються думки, як і МЗС і загалом українська влада, що ми не визнаємо вибори, які відбулися в Білорусі. Але Євген Шевченко там був як людина… ми ж не закрили кордон із Білоруссю і туди можна їздити українським громадянам".

Деталі: Вона додала, що в цей самий час інші депутати, включно із депутатами "Слуг народу", зустрічалися із Світланою Тихановською. Повідомлення про це є на сторінці Постійної делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи у Facebook.

Кравчук наразі не змогла сказати, чи буде фракція на своїх зборах давати оцінку вчинку Шевченка, проте не виключила, що це питання може бути підняте.

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