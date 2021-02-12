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Нардеп "Слуги народу" засвітився на зборах Лукашенка

П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:59
Нардеп Слуги народу засвітився на зборах Лукашенка

Нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко оприлюнив на своїй сторінці у Facebook фото і відео зі Всебілоруських зборів під керівництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Facebook нардепа

Деталі: 11 лютого, коли в Білорусі почалися вищевказані збори, Шевченко вмикав стрім із мінського Палацу республіки на виступі Лукашенка.

Також він запостив своє фото в піджаку зі значком українського прапора на тлі сцени, зробивши лише коротенький допис російською мовою "Минск".

На "з'їзді КПРС" Лукашенка засвітився і лідер забороненої в Україні комуністичної парті Петро Симоненко.

 

Як відомо, Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі 2020 року.

"Українська правда" звернулася за коментарем до "Слуги народу".

Додатково: Євгеній Шевченко вже відвідував Білорусь у грудні 2020 року. Він висловлював підтримку режиму Лукашенка.

Давав нардеп від "Слуги народу" і коментарі російським пропагандистам.

Нагадаємо: Посольство США в Білорусі заявило, що Всебілоруські народні збори не є інклюзивним майданчиком і не сприяють вирішенню політичної кризи в республіці.

Передісторія:

  • Всебілоруські народні збори (подібні до з'їздів КПРС - ред.) - це загальні збори представників уряду Білорусі, керівників підприємств та представників інших галузей економіки. Традиційно проводяться кожні п'ять років перед черговими президентськими виборами. Але в 2020 році до виборів цього не сталося.
  • У країні з серпня 2020 року тривають безперервні масові мітинги проти режиму Лукашенка, який фальсифікував вибори президента в країні. Серед тисяч затриманих і оголошених у розшук за цей час опинялися журналісти, художники, спортсмени. Режим Лукашенка судить за надуманими звинуваченнями та кидає за грати і іноземних громадян і неповнолітніх.
  • Лукашенко з одного боку повторює, що за владу не тримається, а з іншого - висуває все нові і нові розмиті умови.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоСлуга народу
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