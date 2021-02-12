Нардеп "Слуги народу" засвітився на зборах Лукашенка

Нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко оприлюнив на своїй сторінці у Facebook фото і відео зі Всебілоруських зборів під керівництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: Facebook нардепа

Деталі: 11 лютого, коли в Білорусі почалися вищевказані збори, Шевченко вмикав стрім із мінського Палацу республіки на виступі Лукашенка.

Також він запостив своє фото в піджаку зі значком українського прапора на тлі сцени, зробивши лише коротенький допис російською мовою "Минск".

На "з'їзді КПРС" Лукашенка засвітився і лідер забороненої в Україні комуністичної парті Петро Симоненко.

Як відомо, Україна не визнає результатів виборів президента Білорусі 2020 року.

"Українська правда" звернулася за коментарем до "Слуги народу".

Додатково: Євгеній Шевченко вже відвідував Білорусь у грудні 2020 року. Він висловлював підтримку режиму Лукашенка.

Давав нардеп від "Слуги народу" і коментарі російським пропагандистам.

Нагадаємо: Посольство США в Білорусі заявило, що Всебілоруські народні збори не є інклюзивним майданчиком і не сприяють вирішенню політичної кризи в республіці.

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