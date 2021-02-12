В "Слуге народа" говорят, что их нардеп был на собрании Лукашенко как простой человек

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций.

Источник: Заместитель руководителя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "УП"

Прямая речь Кравчук: "По поводу поездки Евгения Шевченко, надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины.

И партия и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам".

Она добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов "Слуг народа", встречались со Светланой Тихановською. Сообщение об этом есть на странице Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы в Facebook.

Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключила, что этот вопрос может быть поднят.

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