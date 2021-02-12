Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19

П'ятниця, 12 лютого 2021, 20:43

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що новими штамами коронавірусної інфекції можна заразитися ще раз.

Джерело: головний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан на брифінгу, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Свамінатан: "Зараз ми отримуємо повідомлення про те, що люди заражаються знову новим південноафриканським штамом.

І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що вже перехворілі люди можуть знову заразитися".

Знати більше: Південно-африканський варіант коронавірусу. Що відомо і чи подіє на нього вакцина

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні поки не були виявлені ні британський, ні південно-африканський штами COVID.

Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Слуги" хочуть зібратися, щоб пошвидше позбавити Дубінського ще однієї посади

Суд поновив на посаді скандального ексглаву поліції Вінниччини

Новини 12 лютого: "слуга народу" на зборах у Лукашенка, готовність РФ до розриву відносин з ЄС

ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19

Зеленський ініціював засідання РНБО, частина якого буде закритою

У "Слузі народу" кажуть, що їхній нардеп був на зборах Лукашенка як проста людина

Усі новини...
коронавірус
Українці готові пожертвувати своїми правами, щоб подолати COVID
65% українців готові вакцинуватись від COVID
51% українців вважають перебільшеною загрозу COVID, у світі скепсис менший
Останні новини
23:58
В Україні вже є 600 мобільних груп, які займуться вакцинацією
23:39
"Слуги" хочуть зібратися, щоб пошвидше позбавити Дубінського ще однієї посади
23:00
Китайську вакцину Sinovac завезуть в Україну протягом 30 днів – Степанов
22:34
Сенат США почав заслуховувати аргументи захисту Трампа у справі імпічменту
22:08
Новини економіки: вимоги Європарламенту, нові ліцензії на азартні ігри
21:50
Суд поновив на посаді скандального ексглаву поліції Вінниччини
21:27
Космічне агентство про запуск українського супутника: Уруський некомпетентний
21:12
Новини 12 лютого: "слуга народу" на зборах у Лукашенка, готовність РФ до розриву відносин з ЄС
20:58
НБУ визначив офіційний курс гривні на наступний тиждень
20:43
ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19
Усі новини...