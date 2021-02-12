ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що новими штамами коронавірусної інфекції можна заразитися ще раз.

Джерело: головний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан на брифінгу, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Свамінатан: "Зараз ми отримуємо повідомлення про те, що люди заражаються знову новим південноафриканським штамом.

І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що вже перехворілі люди можуть знову заразитися".

Знати більше: Південно-африканський варіант коронавірусу. Що відомо і чи подіє на нього вакцина

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні поки не були виявлені ні британський, ні південно-африканський штами COVID.