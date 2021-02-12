Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19

П'ятниця, 12 лютого 2021, 19:43
ВООЗ заявляє про повторні зараження новим штамом COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що новими штамами коронавірусної інфекції можна заразитися ще раз.

Джерело: головний науковий співробітник організації Сумія Свамінатан на брифінгу, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Свамінатан: "Зараз ми отримуємо повідомлення про те, що люди заражаються знову новим південноафриканським штамом.

І з ПАР були попередні повідомлення, які передбачають, що вже перехворілі люди можуть знову заразитися".

Знати більше: Південно-африканський варіант коронавірусу. Що відомо і чи подіє на нього вакцина

Нагадаємо: За даними МОЗ, в Україні поки не були виявлені ні британський, ні південно-африканський штами COVID.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
Усі новини...
Реклама: