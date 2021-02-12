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ВОЗ сообщает о повторных заражениях новым штаммом COVID-19

Пятница, 12 февраля 2021, 20:43

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз.

Источник: главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан на брифинге, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Сваминатан: "Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южноафриканским штаммом.

И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться".

Знать больше: Южно-африканский вариант коронавируса. Что известно и подействует ли на него вакцина

Напомним: По данным Минздрава, в Украине пока не были обнаружены ни британский, ни южно-африканский штаммы COVID.

Темы: коронавирусэпидемия


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