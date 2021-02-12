ВОЗ сообщает о повторных заражениях новым штаммом COVID-19
Пятница, 12 февраля 2021, 19:43
Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что новыми штаммами коронавирусной инфекции можно заразиться еще раз.
Источник: главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан на брифинге, которую цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Сваминатан: "Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди заражаются вновь новым южноафриканским штаммом.
И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться".
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Напомним: По данным Минздрава, в Украине пока не были обнаружены ни британский, ни южно-африканский штаммы COVID.