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COVID-19 в Україні: за добу виявили більше 5 тисяч випадків

Субота, 13 лютого 2021, 08:41

За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 5 182 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 1 889 осіб, померли 111 хворих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Одужало за добу 6 144 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків 12 лютого зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365)  та Львівській (329) областях.

У Києві зафіксували 320 випадків захворювання.

За добу в Україні здійснено тестувань 40 806 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747.

Що передувало: За добу 11 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 773 особам, госпіталізували 2 000 осіб, не змогли врятувати 116 хворих, одужали після коронавірусу 7 211 українців. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


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