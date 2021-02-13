Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили более 5 тысяч случаев

Суббота, 13 февраля 2021, 07:41
COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили более 5 тысяч случаев

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Выздоровели за сутки 6144 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.

За сутки в Украине совершено 40 806 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747.

Что предшествовало: За сутки 11 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, госпитализировали 2 000 человек, не смогли спасти 116 больных, выздоровели после коронавируса 7 211 украинцев.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: