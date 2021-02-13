COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили более 5 тысяч случаев

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 5182 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Выздоровели за сутки 6144 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 12 февраля зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

В Киеве зафиксировали 320 случаев заболевания.

За сутки в Украине совершено 40 806 тестирований, в частности методом ПЦР – 25 059, методом ИФА – 15 747.

Что предшествовало: За сутки 11 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 773 лицам, госпитализировали 2 000 человек, не смогли спасти 116 больных, выздоровели после коронавируса 7 211 украинцев.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП