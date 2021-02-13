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Сильний землетрус стався поблизу Фукусіми в Японії

Субота, 13 лютого 2021, 19:29
Фукусіма

У суботу, 13 лютого, в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від узбережжя японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7 балів.

Джерело: The Washington Post з посиланням на Геологічну службу США та японські ЗМІ

Деталі: Потужний землетрус призвів до сильного тремтіння будівель, що спостерігалося навіть у Токіо, та спричинив масштабне відключення електроенергії у більш як 830 тисячах будинків навколо столиці Японії. За офіційними повідомленнями, загрози цунамі не було.

Деякі японські ЗМІ пишуть про щонайменше 8 постраждалих внаслідок землетрусу.

Японське метеорологічне агентство уточнило, що епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 бал був розташований неподалік узбережжя на глибині 60 кілометрів.

 

Токійська електроенергетична компанія запевнила, що витоків радіації або інших відхилень від норми на зруйнованій АЕС "Фукусіма-Даїчі" не зафіксовано.

Уряд вже створив кризовий відділ для реагування на наслідки землетрусу.

Жителі прилеглих районів публікують у соцмережах відео моменту поштовхів.

У ЗМІ з'явилися фото наслідків землетрусу.

 
 

Передісторія: 11 березня 2011 року потужний землетрус призвів до масштабного цунамі, через яке постраждала префектура Фукусіма. Тоді загинуло близько 16 тисяч людей і сталося три аварії на ядерній електростанції у Фукусімі.

Нагадаємо: В суботу, 13 лютого, у Вірменії стався землетрус, епіцентр якого знаходився за 8 кілометрів від столиці країни Єревану.

Теми: Японіянадзвичайна подія


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