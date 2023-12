Сильний землетрус стався поблизу Фукусіми в Японії

У суботу, 13 лютого, в Тихому океані за декілька десятків кілометрів від узбережжя японської префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7.

Джерело: The Washington Post з посиланням на Геологічну службу США та японські ЗМІ

Деталі: Потужний землетрус призвів до сильного тремтіння будівель, що спостерігалося навіть у Токіо, та спричинив масштабне відключення електроенергії у більш як 830 тисячах будинків навколо столиці Японії. За офіційними повідомленнями, загрози цунамі не було.

Деякі японські ЗМІ пишуть про щонайменше 8 постраждалих внаслідок землетрусу.

Японське метеорологічне агентство уточнило, що епіцентр землетрусу магнітудою 7,1 бал був розташований неподалік узбережжя на глибині 60 кілометрів.

Токійська електроенергетична компанія запевнила, що витоків радіації або інших відхилень від норми на зруйнованій АЕС "Фукусіма-Даїчі" не зафіксовано.

Уряд вже створив кризовий відділ для реагування на наслідки землетрусу.

Жителі прилеглих районів публікують у соцмережах відео моменту поштовхів.

NHK reporting the shaking lasted about 30 seconds. (Felt longer to me).



Footage of a TV news station in Sendai city, Miyagi prefecture. #震度6強 #地震発生 pic.twitter.com/POo57IDXIQ