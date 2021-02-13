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Сильное землетрясение произошло вблизи Фукусимы в Японии

Суббота, 13 февраля 2021, 18:29
Сильное землетрясение произошло вблизи Фукусимы в Японии
Фукусима

В субботу, 13 февраля, в Тихом океане в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7.

Источник: The Washington Post со ссылкой на Геологическую службу США и японские СМИ

Детали: Мощное землетрясение привело к сильной дрожи зданий, это наблюдалось даже в Токио, и вызвало масштабное отключение электроэнергии в более чем 830 тысячах домов вокруг столицы Японии. По официальным сообщениям, угрозы цунами не было.

Некоторые японские СМИ пишут о как минимум 8 пострадавших в результате землетрясения.

Японское метеорологическое агентство уточнило, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,1 балл был расположен неподалеку от побережья на глубине 60 километров.

 

Токийская электроэнергетическая компания заверила, что утечек радиации или других отклонений от нормы на разрушенной АЭС "Фукусима-Даичи" не зафиксировано.

Правительство уже создало кризисный отдел для реагирования на последствия землетрясения.

Жители близлежащих районов публикуют в соцсетях видео момента толчков.

В СМИ появились фото последствий землетрясения.

 
 

Предыстория: 11 марта 2011 года мощное землетрясение привело к масштабному цунами, из-за которого пострадала префектура Фукусима. Тогда погибло около 16 тысяч человек и произошло три аварии на ядерной электростанции в Фукусиме.

Напомним: В субботу, 13 февраля, в Армении произошло землетрясение, эпицентр которого находился в 8 километрах от столицы страны Еревана.

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Темы: Япониячрезвычайное происшествие
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