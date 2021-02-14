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Путін пообіцяв "не кидати Донбас" ні за яких умов

Неділя, 14 лютого 2021, 01:58

Президент Росії, країни-агресора, Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Джерело: Путін під час спілкування із представниками ЗМІ, цитує "РБК

Пряма мова: "Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що".

Деталі: Очільник Кремля стверджує, що в нього перед очима люди, які отримали травми та поранення на Донбасі. 

Фрагменти зустрічі Путіна із головними редакторами ЗМІ показують на одному із головних пропагандистських каналів "Росія-24". Там же російський президент каже, що "журналісти — четверта влада, на якій лежить відповідальність за Росію та загалом". 

Нагадамо:

  • Сьомий рік триває війна на Донбасі та окупація Криму, яку розв’язала Росія. Лише за минулий рік Україна втратила 50 захисників, ще більше 300 отримали поранення. 
  • Кремль наполягає, що в Україні триває "громадянський конфлікт" та виступає за прямі перемовини Києва із представниками псевдореспублік, які спонсорує Москва. Окрім фінансування, надання зброї та постійних "гуманітарних вантажів", на Донбасі неодноразово фіксували кадрових російських військових. 
  • Схожі наративи про "громадянський конфлікт" неодноразово просували в ефірі заблокованих рішенням РНБО телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Українська правда
Теми: війнаДонбасПутін


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