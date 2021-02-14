Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін пообіцяв "не кидати Донбас" ні за яких умов

Неділя, 14 лютого 2021, 00:58
Путін пообіцяв не кидати Донбас ні за яких умов

Президент Росії, країни-агресора, Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Джерело: Путін під час спілкування із представниками ЗМІ, цитує "РБК

Пряма мова: "Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що".

Деталі: Очільник Кремля стверджує, що в нього перед очима люди, які отримали травми та поранення на Донбасі. 

Фрагменти зустрічі Путіна із головними редакторами ЗМІ показують на одному із головних пропагандистських каналів "Росія-24". Там же російський президент каже, що "журналісти — четверта влада, на якій лежить відповідальність за Росію та загалом". 

Нагадамо:

  • Сьомий рік триває війна на Донбасі та окупація Криму, яку розв’язала Росія. Лише за минулий рік Україна втратила 50 захисників, ще більше 300 отримали поранення. 
  • Кремль наполягає, що в Україні триває "громадянський конфлікт" та виступає за прямі перемовини Києва із представниками псевдореспублік, які спонсорує Москва. Окрім фінансування, надання зброї та постійних "гуманітарних вантажів", на Донбасі неодноразово фіксували кадрових російських військових. 
  • Схожі наративи про "громадянський конфлікт" неодноразово просували в ефірі заблокованих рішенням РНБО телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаДонбасПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
війна
За минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з ворогом – зведення
Україна досягла тактичних успіхів у районі Бахмута – ISW
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Останні новини
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
Усі новини...
Реклама: