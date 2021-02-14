Путін пообіцяв "не кидати Донбас" ні за яких умов

Президент Росії, країни-агресора, Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Джерело: Путін під час спілкування із представниками ЗМІ, цитує "РБК"

Пряма мова: "Донбас ми не кинемо. Незважаючи ні на що".

Деталі: Очільник Кремля стверджує, що в нього перед очима люди, які отримали травми та поранення на Донбасі.

Фрагменти зустрічі Путіна із головними редакторами ЗМІ показують на одному із головних пропагандистських каналів "Росія-24". Там же російський президент каже, що "журналісти — четверта влада, на якій лежить відповідальність за Росію та загалом".

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