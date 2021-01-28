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Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

Четвер, 28 січня 2021, 01:29
Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

У 2020 році від рук російських окупантів на Донбасі загинуло 50 українських військових, ще 339 отримали поранення. Водночас за 2019 рік та січень 2020 життя через російську агресію віддали 132 бійці, а 716 захисників зазнали поранень. 

Джерело: заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення".

Деталі: За словами дипломата, з початку 2021 року війна забрала життя двох військових ЗСУ, поранення отримали троє осіб.

Чому це важливо: Незважаючи на мирні домовленості, кожного дня в штабі ООС звітують про порушення режиму припинення вогню. Зокрема, лише за цьому тижні на Донбасі поранення отримали як мінімум троє військових: біля Новоолександрівки, Попасної та районі Золотого. Також 21 січня окупанти застрелили українського морпіха

Нагадаємо: 

  • За інформацією Офісу генпрокурора, упродовж 2019 року та в січні 2020 року внаслідок російської збройної агресії на Донбасі загинуло 132 українських військовослужбовці, 716 отримали тяжкі поранення. За кожним фактом загибелі відкрито провадження.
  • 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня. 

Українська правда

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Теми: війнаДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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