Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

У 2020 році від рук російських окупантів на Донбасі загинуло 50 українських військових, ще 339 отримали поранення. Водночас за 2019 рік та січень 2020 життя через російську агресію віддали 132 бійці, а 716 захисників зазнали поранень.

Джерело: заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення".

Деталі: За словами дипломата, з початку 2021 року війна забрала життя двох військових ЗСУ, поранення отримали троє осіб.

Чому це важливо: Незважаючи на мирні домовленості, кожного дня в штабі ООС звітують про порушення режиму припинення вогню. Зокрема, лише за цьому тижні на Донбасі поранення отримали як мінімум троє військових: біля Новоолександрівки, Попасної та районі Золотого. Також 21 січня окупанти застрелили українського морпіха.

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