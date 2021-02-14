Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях
Воскресенье, 14 февраля 2021, 00:58
Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
Источник: Путин во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК"
Прямая речь: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что ".
Детали: Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения в Донбассе.
Фрагменты встречи Путина с главными редакторами СМИ показывают на одном из главных пропагандистских каналов "Россия-24". Там же российский президент говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом".
Напомним:
- Седьмой год продолжается война на Донбассе и оккупация Крыма, которую развязала Россия. Только за прошлый год Украина потеряла 50 защитников, еще более 300 получили ранения.
- Кремль настаивает, что в Украине продолжается "гражданский конфликт" и выступает за прямые переговоры Киева с представителями псевдореспублик, которые спонсирует Москва. Кроме финансирования, предоставления оружия и постоянных "гуманитарных грузов", на Донбассе неоднократно фиксировали кадровых российских военных.
- Похожие нарративы о "гражданском конфликте" неоднократно продвигали в эфире заблокированных решением СНБО телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.
Украинская правда