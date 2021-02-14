Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Источник: Путин во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК"

Прямая речь: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что ".

Детали: Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения в Донбассе.

Фрагменты встречи Путина с главными редакторами СМИ показывают на одном из главных пропагандистских каналов "Россия-24". Там же российский президент говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом".

Напомним: