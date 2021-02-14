Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

Воскресенье, 14 февраля 2021, 00:58
Путин пообещал не бросать Донбасс ни при каких условиях

Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Источник: Путин во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК"

Прямая речь: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что ".

Детали: Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения в Донбассе.

Фрагменты встречи Путина с главными редакторами СМИ показывают на одном из главных пропагандистских каналов "Россия-24". Там же российский президент говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом".

Напомним:

  • Седьмой год продолжается война на Донбассе и оккупация Крыма, которую развязала Россия. Только за прошлый год Украина потеряла 50 защитников, еще более 300 получили ранения.
  • Кремль настаивает, что в Украине продолжается "гражданский конфликт" и выступает за прямые переговоры Киева с представителями псевдореспублик, которые спонсирует Москва. Кроме финансирования, предоставления оружия и постоянных "гуманитарных грузов", на Донбассе неоднократно фиксировали кадровых российских военных.
  • Похожие нарративы о "гражданском конфликте" неоднократно продвигали в эфире заблокированных решением СНБО телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
война
Купянское направление: воины 32-й бригады уничтожили склад боеприпасов врага
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Оккупанты днем попали по дому в Херсоне, погиб мужчина
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: