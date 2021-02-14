Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

Воскресенье, 14 февраля 2021, 01:58

Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

Источник: Путин во время общения с представителями СМИ, цитирует "РБК"

Прямая речь: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что ".

Детали: Глава Кремля утверждает, что у него перед глазами люди, которые получили травмы и ранения в Донбассе.

Фрагменты встречи Путина с главными редакторами СМИ показывают на одном из главных пропагандистских каналов "Россия-24". Там же российский президент говорит, что "журналисты — четвертая власть, на которой лежит ответственность за Россию и в целом".

Напомним:

  • Седьмой год продолжается война на Донбассе и оккупация Крыма, которую развязала Россия. Только за прошлый год Украина потеряла 50 защитников, еще более 300 получили ранения.
  • Кремль настаивает, что в Украине продолжается "гражданский конфликт" и выступает за прямые переговоры Киева с представителями псевдореспублик, которые спонсирует Москва. Кроме финансирования, предоставления оружия и постоянных "гуманитарных грузов", на Донбассе неоднократно фиксировали кадровых российских военных.
  • Похожие нарративы о "гражданском конфликте" неоднократно продвигали в эфире заблокированных решением СНБО телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях

Самолет Козака прилетел в ОАЭ перед прибытием туда Зеленского – журналист

Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Донбасс: оккупанты проводят боевые учения и продвигаются вперед

Поставок электричества из РФ можно избежать в будущем – Витренко

видео, фотоСильное землетрясение произошло вблизи Фукусимы в Японии

Все новости...
война
Донбасс: оккупанты проводят боевые учения и продвигаются вперед
Война на Донбассе: украинские бойцы ответили на обстрел формирований РФ
На Донбассе позиции ВСУ обстреливают с пулемётов и гранатометов - штаб ООС
Последние новости
02:41
Ермак считает возможной коалицию "Слуги народа" с другими фракциями
01:58
Путин пообещал "не бросать Донбасс" ни при каких условиях
01:14
В пяти областях ограничено движение из-за непогоды
00:37
Витренко сказал, при каком условии уйдет из Кабмина
23:53
Трамп отреагировал на решение Сената по импичменту
23:31
Самолет Козака прилетел в ОАЭ перед прибытием туда Зеленского – журналист
22:58
Сенат США не поддержал импичмент Трампа
22:34
Донбасс: оккупанты проводят боевые учения и продвигаются вперед
21:52
Оксфордский университет начинает тестировать вакцину AstraZeneca на детях
21:29
Зеленский предложил ОАЭ сотрудничество в космической сфере
Все новости...