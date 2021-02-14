Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден прокоментував провал імпічменту Трампа

Неділя, 14 лютого 2021, 07:47

Президент США Джо Байден у відповідь на виправдання у справі імпічменту його попередника Дональда Трампа заявив, що "демократія крихка, а кожен американець має захищати правду".

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Цей сумний розділ у нашій історії нагадав нам, що демократія є крихкою.

Що її потрібно завжди захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Що насильству та екстремізму немає місця в Америці. І що кожен з нас має обов'язок і відповідальність як американець, і особливо лідери, що мають захищати правду і перемагати брехню".

Деталі: Байден також сказав, що думає про загиблих під час штурму Конгресу, зокрема про офіцера поліції. Президент вважає, що навіть ті, хто виступав проти обвинувачень, маючи на увазі лідера республіканців у Сенаті, все одно вважають Трампа винним у провокації до насильства. 

Нагадаємо:

  • В суботу Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, який 13 січня був оголошений Палатою представників.
  • Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.
  • Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Українська правда
Теми: БайденТрампімпічмент


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: в Україні більше 3 тисяч нових заражень, 45 хворих померли

Байден прокоментував провал імпічменту Трампа

Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Путін пообіцяв "не кидати Донбас" ні за яких умов

Літак Козака прилетів до ОАЕ перед прибуттям туди Зеленського – журналіст

Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Усі новини...
Байден
Байден призупинив примусовий продаж TikTok у США – WSJ
Президент США створив окрему групу реагування на виклики з Китаю
Байден вперше відвідав Пентагон, де пообіцяв, що США застосовуватимуть силу "лише у крайніх випадках"
Останні новини
08:26
Коронавірус: в Україні більше 3 тисяч нових заражень, 45 хворих померли
08:17
Адвокати Навального просять Раду Європи вплинути на Росію
08:00
Головні новини суботи і ночі: провал імпічменту Трампа, повноваження ОАСК
07:47
Байден прокоментував провал імпічменту Трампа
07:31
Біля Водяного та Старогнатівки ворог вів вогонь із гранатометів
06:26
Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського
04:35
США, Бразилія та Франція вкотре виявили найбільше хворих на COVID-19
03:39
Напад на Капітолій: понад 70% американців покладають відповідальність на Трампа
02:41
Єрмак вважає можливою коаліцію "Слуги народу" з іншими фракціями
01:58
Путін пообіцяв "не кидати Донбас" ні за яких умов
Усі новини...