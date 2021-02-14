Байден прокоментував провал імпічменту Трампа
Президент США Джо Байден у відповідь на виправдання у справі імпічменту його попередника Дональда Трампа заявив, що "демократія крихка, а кожен американець має захищати правду".
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Цей сумний розділ у нашій історії нагадав нам, що демократія є крихкою.
Що її потрібно завжди захищати. Що ми повинні бути завжди пильними. Що насильству та екстремізму немає місця в Америці. І що кожен з нас має обов'язок і відповідальність як американець, і особливо лідери, що мають захищати правду і перемагати брехню".
Деталі: Байден також сказав, що думає про загиблих під час штурму Конгресу, зокрема про офіцера поліції. Президент вважає, що навіть ті, хто виступав проти обвинувачень, маючи на увазі лідера республіканців у Сенаті, все одно вважають Трампа винним у провокації до насильства.
Нагадаємо:
- В суботу Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, який 13 січня був оголошений Палатою представників.
- Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.