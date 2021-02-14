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Байден прокомментировал провал импичмента Трампа

Воскресенье, 14 февраля 2021, 06:47
Байден прокомментировал провал импичмента Трампа

Президент США Джо Байден в ответ на оправдание по делу импичмента его предшественника Дональда Трампа заявил, что "демократия хрупкая, а каждый американец должен защищать правду".

Источник: Reuters

Прямая речь: "Этот печальный раздел в нашей истории напомнил нам, что демократия является хрупкой.

Что ее нужно всегда защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Что насилию и экстремизму нет места в Америке. И что каждый из нас имеет обязанность и ответственность как американец, и особенно лидеры, чтобы защищать правду и побеждать ложь".

Детали: Байден также сказал, что думает о погибших во время штурма Конгресса, в том числе об офицере полиции. Президент считает, что даже те, кто выступал против обвинений, имея в виду лидера республиканцев в Сенате, все равно считают Трампа виновным в провокации к насилию.

Напомним:

  • В субботу Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, который 13 января был объявлен Палатой представителей.
  • Трамп назвал не увенчавшуюся попытку объявить ему импичмент очередным витком "охоты на ведьм", проводимой его политическими оппонентами.
  • Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

Украинская правда

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Темы: БайденТрампимпичмент
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