Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус: в Україні більше 3 тисяч нових заражень, 45 хворих померли

Неділя, 14 лютого 2021, 07:26
Коронавірус: в Україні більше 3 тисяч нових заражень, 45 хворих померли

Протягом суботи, 13 лютого, в країні виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусної хвороби, 45 людей померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: 3 094 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники. Летальних випадків – 45.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 917 осіб. Здійснено тестувань у суботу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Одужало – 2 002 особи;

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 271 143 людини, хвороба забрала життя 24 330 українців.

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях".

Нагадаємо: За добу 12 лютого в Україні було зафіксовано 5182 випадків COVID, госпіталізовано 1889 осіб, померли 111 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
Усі новини...
Реклама: