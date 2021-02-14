Коронавірус: в Україні більше 3 тисяч нових заражень, 45 хворих померли

Протягом суботи, 13 лютого, в країні виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусної хвороби, 45 людей померли.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: 3 094 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники. Летальних випадків – 45.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 917 осіб. Здійснено тестувань у суботу – 19 211 (зокрема методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Одужало – 2 002 особи;

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 271 143 людини, хвороба забрала життя 24 330 українців.

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях".

Нагадаємо: За добу 12 лютого в Україні було зафіксовано 5182 випадків COVID, госпіталізовано 1889 осіб, померли 111 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП