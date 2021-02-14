Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: в Украине более 3 тысяч новых заражений, 45 больных умерли

Воскресенье, 14 февраля 2021, 07:26
Коронавирус: в Украине более 3 тысяч новых заражений, 45 больных умерли

В течение субботы, 13 февраля, в стране обнаружили более 3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 45 человек скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: 3094 новых случаая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Летальных случаев - 45.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1917 человек. Осуществлено тестирований в субботу - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635). Выздоровели - 2002 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 1271143 человека, болезнь унесла жизни 24330 украинцев.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях".

Напомним: За сутки 12 февраля в Украине было зафиксировано 5182 новых случая COVID, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусУкраинаэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: