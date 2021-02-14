Коронавирус: в Украине более 3 тысяч новых заражений, 45 больных умерли

В течение субботы, 13 февраля, в стране обнаружили более 3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 45 человек скончались.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: 3094 новых случаая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 февраля 2021 года. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника. Летальных случаев - 45.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1917 человек. Осуществлено тестирований в субботу - 19 211 (в том числе методом ПЦР - 15576, методом ИФА - 3635). Выздоровели - 2002 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 1271143 человека, болезнь унесла жизни 24330 украинцев.

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях".

Напомним: За сутки 12 февраля в Украине было зафиксировано 5182 новых случая COVID, госпитализированы 1889 человек, умерли 111 больных.

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