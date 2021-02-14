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Путін не виключає блокування YouTube в Росії

Неділя, 14 лютого 2021, 10:09
Путін не виключає блокування YouTube в Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не виключає можливості блокування в Росії YouTube та інших міжнародних інтернет-ресурсів.

Джерело: РБК, Кремлевский пул РИА, The Bell

Пряма мова: "У мене, наприклад, немає бажання там щось штучно згвинчувати і закручувати. Але коли вже ворожі дії будуть здійснюватися, то я цього не виключаю".

Деталі: РИА Новости показав уривки з закритої зустрічі Путіна з головними редакторами російських видань.

На зустрічі президент РФ запевнив, що згортати зарубіжні інтернет-сервіси не будуть, поки не з'являться свої. А коли такі будуть запущені, то рішення про блокування певних ресурсів прийматимуться "виходячи з конкретних ситуацій".

При цьому Путін вважає, що якщо у Росії буде альтернатива, то й іноземні сервіси нібито почнуть "поводитися" інакше.

Журналіст The Bell Петро Мироненко з посиланням на джерела видання писав, що питання про блокування західних інтернет-сервісів поставив Путіну головний редактор Lenta.ru Володимир Тодоров.

Передісторія: В кінці 2020 року Держдума дала Роскомнадзору право блокувати іноземні інтернет-ресурси, що "допускають дискримінацію щодо російських ЗМІ". Такі претензії РКН пред'являв YouTube за те, що ролики пропагандиста Володимира Соловйова перестали потрапляти в розділ відеохостингу "В тренді", хоча "раніше це відбувалося регулярно".

Нагадаємо:

Комітет Держдуми РФ схвалив правки до законопроєкту про штрафи для провайдерів та власників інтернет-сайтів, які не виконують вимогу Роскомнадзору видалити заборонений в РФ контент. YouTube, Twitter і Facebook можуть загрожувати штрафи до мільйонів і навіть мільярдів доларів.

Роскомнадзор звернувся до російських розробників і компаній з пропозицією створити для російських інформаційних сайтів внутрішні відеохостинги через "цензуру" в YouTube.

"Українська правда" в Threads

Теми: інтернетПутінРосія
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