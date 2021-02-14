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Путин не исключает блокировку YouTube в России

Воскресенье, 14 февраля 2021, 11:09

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности блокирования в России YouTube и других международных интернет-ресурсов.

Источник: РБК, Кремлевский пул РИА, The Bell

Прямая речь: "У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю".

Детали: РИА показал отрывки с закрытой встречи Путина с главредами российских изданий.

На встрече президент РФ заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы не будут, пока не появятся свои. А когда таковые будут запущены, то решения о блокировке определенных ресурсов будут приниматься "исходя из конкретных ситуаций".

При этом Путин считает, что если у России будет альтернатива, то и иностранные сервисы якобы начнут "вести" себя иначе.

Журналист The Bell Петр Мироненко со ссылкой на источники издания писал, что вопрос о блокировке западных интернет-сервисов задал Путину главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров.

Предыстория: В конце 2020 года Госдума дала Роскомнадзору право блокировать иностранные интернет-ресурсы, "допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ". Такие претензии РКН предъявлял YouTube за то, что ролики  пропагандиста Владимира Соловьева перестали попадать в раздел видеохостинга "В тренде", хотя "ранее это происходило регулярно".

Напомним: Комитет Госдумы РФ одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование Роскомнадзора удалить запрещенный в РФ контент. YouTube, Twitter и Facebook могут угрожать штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.

Темы: интернетПутинРосcия


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