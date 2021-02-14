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В ЄС планують введення "сертифікатів вакцинації"

Неділя, 14 лютого 2021, 11:44
В ЄС планують введення сертифікатів вакцинації

Європейський союз розробляє запровадження "сертифікату вакцинації" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, але це не буде "паспортом вакцинації".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

"Різниця полягає в тому, що в документі, про який ми думаємо, міститимуться всі дані, пов’язані з вакцинацією. Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це відбудеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Отже, мова йде про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

З її слів випливає, що сертифікат не даватиме жодних привілеїв, на кшталт можливості вільно подорожувати.

Кіріакідес сказала, так званий "паспорт вакцинації", має бути розроблений на глобальному рівні і зараз тривають переговори з цього питання в рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Але рішення щодо такого документу вже повинні будуть ухвалювати глави держав та урядів ЄС" - додала вона.

Вона також повідомила, що Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що ЄС припустився помилки, зволікаючи з впровадженням вакцини.

Вона також визнала, що керівництво ЄС недооцінило можливі проблеми з постачанням вакцин у своєму плануванні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинація
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