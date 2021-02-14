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В ЕС планируют введение "сертификатов вакцинации"

Воскресенье, 14 февраля 2021, 12:44

Европейский союз разрабатывает введение "сертификата вакцинации" для тех, кто получил прививку от коронавируса, но это не будет "паспортом вакцинации".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный осмотр, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", - сказала Кириакидес.

Из ее слов следует, что сертификат не будет давать никаких привилегий, вроде возможности свободно путешествовать.

Кириакидес сказала, так называемый "паспорт вакцинации", должен быть разработан на глобальном уровне и сейчас идут переговоры по этому вопросу в рамках Всемирной организации здравоохранения.

"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", - добавила она.

Она также сообщила, что Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммов коронавируса.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС допустил ошибку, затягивая с утверждением вакцины.

Ранее она также признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.

Темы: ЕСвакцинация


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